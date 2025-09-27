السبت 5 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 27 سبتمبر 2025 |
جعجع يدعو المخاتير والمواطنين للمشاركة الفاعلة في خدمة المصلحة العامة

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 27 - سبتمبر - 2025 10:46 صباحًا
سمير جعجع _ رويترز

أكّد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع أنّ  المصلحة العامة لا تتحقّق إلا إذا عمل كل فرد منّا من أجلها، مشيراً إلى أنّ الانشغال بالمصالح الصغيرة أو الفردية يعرقل البناء الوطني، قائلاً: “هناك من يعمل لمصلحته الخاصة هنا، ولزعيم صغير هناك، ولحكاية صغيرة هنالك… وهكذا لا نصنع خبزًا ولا وطنًا”.

وجّه جعجع حديثه إلى المخاتير، مشدّداً على دورهم الحيوي كخطّ تماس أول بين السلطة السياسية والناس: “أنتم يجب أن تبقوا دائمًا مع مصلحة الناس ومع المصلحة العامة كما تفهمونها وتعتقدون بأنها صواب. لا يمكنكم الاكتفاء بالقيام بواجباتكم كالمعتاد، بل عليكم السعي لتحصيل مصلحة الناس قدر ما تستطيعون”.

وأضاف: “المطلوب من كل مواطن اليوم أن يتحمّل مسؤوليته تجاه نفسه وعائلته ومستقبله، ويضع في الانتخابات الورقة المناسبة في المكان المناسب، بغضّ النظر عن المحبة أو الكراهية للأشخاص، فالهدف هو المصلحة العامة”.

كما شدّد على أهمية نشر هذه الأفكار بين الناس، قائلاً: “أعتبر أنّكم أنتم أكثر الناس أهلًا لمحاولة القيام بتحوّل نوعي في المجتمع، لنطوّره ونرفعه من الوضع الحالي إلى وضع أفضل. لا تنتظروا الخلاص من أي دولة أو جهة خارجية، بل الخلاص يجب أن يأتي أولًا منكم، من الناس، كل بدوره، مجموعة بعد مجموعة”.

وأكّد جعجع أنّ المهمة الكبرى اليوم هي نهضة لبنان وتطويره وبناء واقع نوعي مختلف، مشيراً إلى أنّ مسؤولية ذلك تقع على عاتق كل مواطن يسعى بجدّ لتحقيق التغيير الإيجابي.

كلام جعجع جاء خلال لقاء ضمّ 400 مختار، من الملتزمين والمناصرين لحزب “القوّات اللبنانيّة”، الفائزين في الإنتخابات الإختياريّة الأخيرة، والذي نظمه في المقر العام للحزب في معراب مكتب الشؤون الإختياريّة في “القوّات اللبنانيّة”.

