جعجع يدعو النواب لمقاطعة جلسة الغد

وجّه رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع انتقادات شديدة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، معتبراً أن ممارساته الأخيرة “تتناقض مع الدستور وتشكل تعدياً على صلاحيات المجلس وإرادة الأكثرية النيابية”.

وقال جعجع في إن بري “سبق أن أشرف على انتخاب رئيسين للجمهورية من دون أي تعديل دستوري، رغم أن انتخابهما كان يتطلب ذلك، واعتبر حينها أن تأييد أكثرية كبرى لهذا التوجه يُعد موافقة ضمنية على التعديل”. وأضاف: “إذا كان هذا المنطق قد اعتمده سابقاً، فكيف يسمح لنفسه اليوم بتجاهل اقتراح قانون معجل مكرّر موقّع من أكثر من 67 نائباً، أي أكثر من الأكثرية المطلقة؟”.

ورأى جعجع أن “التمسك بحجج النظام الداخلي لتبرير تعطيل إرادة المجلس أمر غير مقنع، لأن النظام نفسه خاضع لتصويت الأكثرية وتعديلها”، مشدداً على أن “ما يقوم به الرئيس بري يشكل خرقاً واضحاً للدستور والنظام الداخلي، واعتداء على صلاحيات النواب، ويعيق قيام دولة المؤسسات”.

ودعا جعجع جميع النواب، من مختلف الاتجاهات السياسية، إلى مقاطعة الجلسة التي دعا إليها بري، رفضاً للطريقة التي تُدار بها أعمال البرلمان، مطالباً إياه بخطوة تصحيحية تبدأ بإدراج اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة المقبلة، “كإشارة أولى إلى نية جدية في تصويب المسار واحترام إرادة الأكثرية”.