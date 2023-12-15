الجمعة 2 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 15 ديسمبر 2023 |
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جعجع يدعو بري إلى إكمال معروفه: "قطعنا قطوع" وضميري مرتاح

منذ 3 دقائق
سمير جعجع

سمير جعجع

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علّق رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، على المصادقة على قانون التمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية لمدة سنة، قائلًا إنّ ضميره مرتاح نسبيًا بعد التمديد لقائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، و”يُمكن أن أقول قطعنا قطوع”.

ولفت، في تصريح، إلى أنّ “البعض في لبنان يعتبرون أن الدنيا تدور حولهم، وإن حصل أمر ما فإما أن يكون معهم أو ضدهم، وما قمنا به كان من أجل بلدنا”.

فيما أشار جعجع إلى أنّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي “هالمرة مشى الحال”، رغم أنه “وضع على ظهرنا 18 قانونًا”، موضحًا أنّه “إذا أراد نبيه برّي إكمال معروفه فعليه الدعوة لجلسة نيابية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية”.

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