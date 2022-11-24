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جعجع يردّ الكرة إلى ملعب الممانعة

منذ 54 دقيقة
سمير جعجع

سمير جعجع

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أشاد مرجع رئاسي بالموقف الذي أطلقه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع حول حدود لعبة تعطيل النصاب التي قد تلجأ إليها القوات في حال تمكن محور الممانعة من ترشيح شخصية معيّنة وتأمين الأصوات اللازمة لها لانتخابها لرئاسة الجمهورية بالأكثرية المطلقة، أي النصف زائد واحد.

وبلغة كرة القدم التي تشغل لبنان والعالم، اعتبر المرجع أن موقف جعجع أعاد الكرة إلى ملعب الممانعة التي تحاول الإيحاء بأن مرشحها بات جاهزاً بانتظار تأمين النصاب لانتخابه في الدورة الثانية، وذلك من خلال ترويج أنباء عن إغراءات تقدّم لـ “القوات” في سبيل تأمين النصاب، ليأتي موقف جعجع حول إمكانية تعطيل النصاب لجلسة أو جلستين في حال كانت هناك إمكانية لتغيير ما، وهذا يعني بأن الممانعة ليست لديها أزمة نصاب وبإمكانها تجاوز هذه المسألة خلال جلسة أو جلستين وبالتالي بات عليها إعلان مرشحها والذهاب إلى المجلس النيابي والتصويت له، وكل ما عدا ذلك لا يعدو كونه هروباً من التخبط الداخلي بين مكونات المنظومة.

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