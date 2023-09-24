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جعجع يستبعد إجراء انتخابات رئاسية في المدى القريب

منذ 35 دقيقة
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

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استبعد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في حديث الى ”ترند بيروت” “إمكانية إجراء انتخابات رئاسية في الوقت القريب رغم المساعي السعودية والقطرية لان دود الخل منو وفيه”، في إشارة الى التعطيل اللبناني الداخلي.

وعن مجازفته الأمنية عبر المشاركة شخصيا في احتفال العيد الوطني السعودي الـ93 في مكان عام، أجاب جعجع: “باختصار هنالك ما يستحق المجازفة، وبيني وبينك المرء لا يصدّق ما يحدث في المملكة العربية السعودية من تطوّر”.

وسئل: لمن تريد القول انا هنا في وسط بيروت؟

أجاب: “ليس لاحد. زيارتي لتهنئة أصدقائي باليوم الوطني السعودي”.

هل انت مطمئن أمنياً؟

أجاب: ” هنا نعم ، والباقي على الله..”.

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