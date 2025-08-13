جعجع يستقبل السفير الأسترالي.. وتشديد على العلاقات التاريخية الممتازة بين البلدين

استقبل رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، في معراب، سفير أستراليا في لبنان أندرو بارنز (Andrew Barnes)، ترافقه نائبته أليس كيلسال (Alyce Kelsall) والمستشار السياسي بن كريغ (Ben Craig)، في حضور عضو الهيئة التنفيذية النائب السابق إدي أبي اللمع ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان، وبيرلا صليبي من جهاز العلاقات الخارجية.

وتم خلال اللقاء التشديد على العلاقات التاريخية الممتازة بين لبنان وأستراليا والدور المهم الذي تلعبه الجالية اللبنانية في أستراليا على الصعد كافة. كما تم عرض آخر التطورات السياسية التي يشهدها لبنان.