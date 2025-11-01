جعجع يستقبل مجلس بلدية حامات في معراب.. بحث في شؤون البلدة وتحديات المرحلة

يواصل رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع استقبال المجالس البلدية والاختيارية الجديدة في معراب، حيث التقى مجلس بلدية حامات – البترون برئاسة نقولا أيوب ونائبته ديمتريا عيسى، بحضور رئيس اتحاد بلديات البترون روجيه يزبك، منسّق “القوات” في منطقة البترون بول حرب، وفيوليت أيوب ممثلة مركز الحزب في البلدة.

وتم خلال اللقاء التطرق إلى التطورات العامة على الساحة اللبنانية، إضافة إلى أوضاع بلدة حامات واحتياجاتها البلدية والإنمائية.

وفي ختام الزيارة، قدّم الوفد لجعجع أيقونة تذكارية من سيدة النورية تعبيراً عن التقدير.