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جعجع يستنكر الهجمات على السعودية

26 - يناير - 2021
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

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استنكر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع استهداف الرياض بصواريخ معتبراً أنه استهداف عن سابق تصور وتصميم لإحدى أكبر العواصم العربية.

وصدر عن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع البيان الآتي:

ان استهداف الرياض بصواريخ موجهة لا يمكن وضعه في اطار الحرب الدائرة في اليمن، انما هو استهداف عن سابق تصور وتصميم لإحدى أكبر العواصم العربية، انطلاقا من الدور المحوري الذي تلعبه المملكة العربية السعودية على مستوى المنطقة.

ان هجمات من هذا النوع لن تؤدي سوى الى مزيد من التضامن العربي، والتصميم العربي، على مواجهة ما تتعرض له المنطقة من اليمن إلى لبنان.

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