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جعجع يلتقي سفير مصر.. ويؤكّد: يمكننا الطعن في قرار تأجيل الانتخابات

منذ ساعة واحدة
سمير جعجع وياسر علوي

سمير جعجع وياسر علوي

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بحث رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، مع سفير جمهوريّة مصر العربيّة في لبنان ياسر علوي، في التطورات السياسيّة في البلاد، وذلك في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان.

وفي حديث إذاعي، قال جعجع إنّ “على رئيس الحكومة مسؤولية كبيرة في ملف الانتخابات البلدية وباستطاعته الدعوة إلى جلسة خلال 48 ساعة لصرف المبلغ المطلوب، وبالتالي تُحلّ كل المشكلة وأتمنى عليه الدعوة بأسرع وقت”.

وأضاف: “سيعقد تكتل الجمهورية القوية جلسة لاتخاذ الاجراء المناسب بعد دعوة بري إلى جلسة تشريعية”، مشيرًا إلى أنّ “المجلس النيابي لا يشرّع، بل هو هيئة انتخابية ونستطيع بالتالي الطعن”.

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