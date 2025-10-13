الأثنين 21 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 13 أكتوبر 2025 |
جعجع يلتقي نادي الشبيبة البوشرية: الرياضة للمجتمع وليس للسياسة

منذ ساعة واحدة
سمير جعجع

استقبل رئيس حزب القوّات اللبنانية سمير جعجع في معراب الهيئة الإدارية الجديدة لنادي الشبيبة البوشرية برئاسة المختار شربل الخوري، يرافقها رئيس الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة وليد القاصوف، والرئيس السابق للنادي دافيد زيدان.

وحضر اللقاء النائبان ملحم رياشي ورازي الحاج، ورئيس مكتب الرياضة في الحزب يوسف القصيفي، ومنسّق منطقة المتن ميشال الجمال، إلى جانب قيادات رياضية بارزة من الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة.

تطرق المجتمعون إلى الوضع الرياضي العام في لبنان، مؤكّدين أهمية تطوير هذا القطاع على مختلف المستويات، فيما شدّد جعجع على أن تكون الرياضة في خدمة المجتمع بعيدًا عن التجاذبات السياسية.

وفي ختام اللقاء، قدّم وفد نادي الشبيبة البوشرية لرئيس القوّات قميص النادي كتعبير عن الشكر والتقدير، في رسالة رمزية لدعم الرياضة والمجتمع.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

