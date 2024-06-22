جعجع يلتقي وفداً من البلدات الحدودية ويؤكد على دعم القوات للمناطق الجنوبية

عُقِدَ لقاءٌ مهم في مقر “القوات اللبنانية” في معراب، حيث التقى رئيس الحزب، سمير جعجع، بوفدٍ يمثل بلدات الشريط الحدودي، منها رميش، عين إبل، دبل، والقوزح.

اللقاء تم بحضور جان العلم، الموفد الخاص لرئيس الحزب إلى مناطق الجنوب، وجوزيف سليمان، منسق منطقة بنت جبيل، إلى جانب رؤساء مراكز “القوات” في تلك البلدات.

وخلال اللقاء، قدّم الوفد مجموعة من المشاكل التي تعاني منها المنطقة، والتي تتعلق بالشؤون التربوية والصحية، بالإضافة إلى التهميش في إدارات الدولة. وفي هذا السياق، أكد جعجع أن الدولة ملزمة بالاهتمام بتلك القضايا الحيوية، معتبراً الإهمال والتمييز في التعامل معها أمراً غير مقبول.

وفيما يتعلق بالأوضاع الأمنية في الجنوب، أثنى جعجع على صمود أهالي رميش وعين إبل ودبل والقوزح في وجه التحديات الحالية. وأكد على أن “القوات اللبنانية” ستظل إلى جانب أهالي المنطقة، ممنحة لهم الأولوية في الدعم على غير المناطق الأخرى، منذ بداية تفاقم الأوضاع الأمنية في الجنوب.

وأضاف جعجع أن الحزب مستعد بشكل كامل لتقديم المساعدة في حل المشاكل المطروحة، طالباً الوفد بعدم التردد في طلب المساعدة عند الحاجة، مشيراً إلى أن “القوات” تتمتع بشفافية تامة في هذا الإطار، مع التأكيد على أنها قادرة على تقديم الدعم دون تردد فيما يتعلق بما تستطيع القيام به، وما لا تستطيع.

وفي سياق آخر، استضافت “القوات اللبنانية” كوادر المؤتمر الدائم للفدرالية، بدعوة من رئيس الهيئة التنفيذية للحزب، الدكتور سمير جعجع، في مقر الحزب في معراب.

وفي الاجتماع، رحب جعجع بالوفد الذي يضمّ المهندسة رشا عيتاني، المنسقة العامة للمؤتمر الدائم، والدكتورة زينة منصور، عضوة الهيئة العامة، بالإضافة إلى جو مُجلي، منسق الإعلام، ويوسف شمص، عضو الهيئة التأسيسية.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة الطرح الفدرالي والقضايا السياسية ذات الصلة، وتوافق المجتمعون على استمرار قنوات التنسيق والتواصل، بهدف تحقيق التوافق وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية.

تأتي هذه اللقاءات والمبادرات في سياق جهود “القوات اللبنانية” لدعم المناطق الجنوبية وحل مشاكلها المتنوعة، مؤكدة على التزام الحزب بالتعاون والتضامن مع جميع اللبنانيين في ظل التحديات الراهنة.