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جعجع يلفت إلى مشكلة تخصّ هيئة الإشراف على الانتخابات

منذ ساعة واحدة
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

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قال رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في بيان له:

“مع انعقاد اللجان المشتركة اليوم لبحث بعض التفاصيل التقنية في قانون الانتخاب تحضيرا للانتخابات القادمة، أحب ان ألفت بالأخص نظر رئيس الحكومة ووزير الداخلية إلى ان هيئة الإشراف على الانتخابات يجب ان تُشكّل قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات، ويرأس هذه الهيئة قاض متقاعد يختاره مجلس الوزراء من بين ثلاثة أسماء يقترحها مجلس القضاء الأعلى، ولكن المشكلة في هذه النقطة بالذات ان مجلس القضاء الأعلى غير مكتمل على خلفية خروج عدد من أعضائه بحكم بلوغهم سن التقاعد.

لذلك، من المطلوب وبشكل سريع جدا ان يصدر مجلس الوزراء مرسوم استكمال مجلس القضاء الأعلى ليقوم هذا الأخير بعدها باقتراح ثلاثة أسماء لقضاة متقاعدين على مجلس الوزراء ليستطيع بدوره تشكيل الهيئة العليا للإشراف على الانتخابات”.

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