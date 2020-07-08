جعجع يناشد الصناعيين الصمود في ظل هذه الأوضاع

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التقى رئيس حزب القوّات اللبنانيّة سمير جعجع، في معراب، رئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا أبو فيصل وعضو مجلس إدارة التجمّع جان اسطفان بحضور: منسق منطقة زحلة في الحزب طوني القاصوف ومديرة المكتب الإعلامي لرئيس الحزب أنطوانيت جعجع.

وخلال اللقاء تباحث المجتمعون في ما آلت إليه أوضاع الصناعيين في لبنان عموماً والبقاع خصوصاً، جراء الأزمة المستفحلة في البلاد. وعرض أبو فيصل على جعجع اقتراح القانون المقدّم أمام رئاسة مجلس النواب الرامي إلى إعفاء الصناعيين في لبنان من ضريبة الدخل لمدّة خمس سنوات دعماً لهذا القطاع في ظل الظروف الصعبة جداً التي تمر فيها البلاد.

وناشد جعجع صناعيي لبنان من خلال أبو فيصل الصمود في ظل هذه الأوضاع لأن لبنان بحاجة لهم لإعادة تنشيط الحياة الاقتصادية ولو بالحد الأدنى.