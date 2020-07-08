جعجع يناشد الصناعيين الصمود في ظل هذه الأوضاع

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

التقى رئيس حزب القوّات اللبنانيّة سمير جعجع، في معراب، رئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا أبو فيصل وعضو مجلس إدارة التجمّع جان اسطفان بحضور: منسق منطقة زحلة في الحزب طوني القاصوف ومديرة المكتب الإعلامي لرئيس الحزب أنطوانيت جعجع.

وخلال اللقاء تباحث المجتمعون في ما آلت إليه أوضاع الصناعيين في لبنان عموماً والبقاع خصوصاً، جراء الأزمة المستفحلة في البلاد. وعرض أبو فيصل على جعجع اقتراح القانون المقدّم أمام رئاسة مجلس النواب الرامي إلى إعفاء الصناعيين في لبنان من ضريبة الدخل لمدّة خمس سنوات دعماً لهذا القطاع في ظل الظروف الصعبة جداً التي تمر فيها البلاد.

وناشد جعجع صناعيي لبنان من خلال أبو فيصل الصمود في ظل هذه الأوضاع لأن لبنان بحاجة لهم لإعادة تنشيط الحياة الاقتصادية ولو بالحد الأدنى.

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

شاهد أيضاً

أطباء الأسنان يعتصمون في طرابلس

“حزب الله” أوعز إلى مناصريه التجمع على طريق المطار احتجاجاً على زيارة…

عائلة تاج الدين: نشكر السلطات الأميركية واللبنانية على تسهيل عودته إلى لبنان

الامن العام: للابلاغ عن اي تلاعب بسعر صرف الدولار المحدد من قبل نقابة الصرافين