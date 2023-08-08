جعجع: المسؤول عن الوضع المأساوي الّذي نحن فيه هو "التّحالف الشيطاني"

أشار رئيس حزب “القوّات اللبنانية” سمير جعجع، أنّ “المسؤول عن الوضع المأساوي الّذي نحن فيه، هو التّحالف الشيطاني بين محور الممانعة و”التيار الوطني الحر”، اللّذين كانا متحكّمَين خلال السّنوات الـ10 الأخيرة بالحكم، بشكل أو بآخر”

وفي مؤتمر صحافي في معراب، لفت إلى أنّه “يجب تسمية الأشخاص بأسمائهم، والابتعاد عن التّحدّث بشكلٍ مبهم وتجهيل الفاعل”.

وأضاف: “المصرف المركزي بحسب التّعريف العالمي، هو الهيئة النّاظمة للقطاع المصرفي في كلّ البلدان، ومصير اقتصاد أيّ بلد متوقّف على حسن سير القطاع المصرفي. والمركزي هو أيضًا المسؤول عن استقرار القطع المحلّي، وبقانون النقد والتسليف هو مستشار الحكومة وعندما يرصد خطأً ما ينبّه الحكومة لما يحصل”.

وأكّد جعجع أنّ “المصرف المركزي ليس صندوق الحكومة، بل وزارة الماليّة هي صندوق الحكومة لأنّها تجني وتصرف، والحكومة كربّة المنزل وعليها ترشيد نفقاتها”، مبيّنًا أنّ “منذ نحو 10- 15 سنة، هناك “ملغصة” بين الحكومة والمصرف المركزي. الحكومة منذ أعوام لا تمارس دورها بجباية الإيرادات كما يجب والصّرف وفقًا لما تجبيه، فلا تكون هناك حاجة للاقتراض أو مدّ اليد إلى أموال المودعين”.

وتابع، “الحكومات في السّنوات الأخيرة، كانت دائمًا تصرف انطلاقًا من روح زبائنيّة معيّنة، وهذه من الأسباب الرّئيسيّة للأزمة الحاليّة. الحكومة كانت تصرف من دون وعي، بالمقابل لم تكن تلاحق إيراداتها وجباياتها، فينجم عن ذلك عجز تغطّيه من المصرف المركزي”.

وشدّد جعجع على أنّه “لا يمكن لدولة أن تستقيم من دون انتظام عمل المؤسّسات، وبعد شهر نكون قد أتممنا السّنة على الدّخول في المهلة الدّستوريّة لانتخاب رئيس للجمهوريّة. لو كان هناك مجلس نوّاب جدّي بإدارة جدّيّة، فالتّأكيد كان هناك انتخاب رئيس. يجرون جلسات فلكلوريّة، ونوّابهم يخرجون بعد الدورة الأولى، بحجّة ألّا توافق وطنيًّا. إذا هناك توافق، إذًا لا داعي للانتخابات”!

وأشار إلى أنّ “التّوافق معهم معروف ما هو، وهو أن نصوّت لمرشّحهم، ونحن لا نريد أن نصوّت له”.

وختم جعجع مُذكراً أنّ “الدّولة لديها ما يكفي من الموارد لتؤمّن المبالغ الّتي تحاول تحصيلها من مصرف لبنان، أي ما تبقّى من أموال المودعين”، لافتًا إلى أنّ “إقراض المصرف المركزي للدّولة يُخالف القانون، والأمر لن يمرّ”.