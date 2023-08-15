الثلاثاء 28 محرم 1445 ﻫ - 15 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جعجع لـ مولوي: نحن بانتظار توضيحات

منذ 33 ثانية
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

A A A
طباعة المقال

صدر عن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، بيان، جاء فيه: “بما يتعلّق بتصريح وزير الداخلية بسام مولوي، أمس، عن جريمة عين إبل: فليقل لنا معالي الوزير الذي نحبّ ونحترم، فليقل لنا وللملء علامَ استند باعتباره أنّ الجريمة لا خلفيّات سياسيّة أو حزبيّة لها؟”.

وأضاف جعجع، “ومن جهة أخرى كيف يفسِّر معاليه حصول جريمة منظّمة شارك فيها العديد من الأشخاص، بين الخمسة والعشرة، بحسب ما ظهر فقط في بعض الفيديوهات، واستخدمت فيها عدّة آليات، في منطقة يسيطر عليها “حزب الله” كلّيًّا من الناحيتين الأمنيّة والعسكريّة؟”.

وختم البيان، “نحن بانتظار توضيحات معالي وزير الداخلية”.

حيث أشار مولوي أمس عن جريمة عين إبل، إلى أنّ “التحقيقات مستمرّة”، مشدداً “على منع الفتنة بواسطة تطبيق القانون والمعلومات”، مضيفاً: “تشير إلى عدم وجود أيّ خلفية حزبيّة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    أحد مراكز أوجيرو
    كريدية: انقطاع الانترنت يعود لغياب الكهرباء عن مولّدات "أوجيرو"
    حريق طريق المطار
    خبر سار من اللواء خير بعد تفقده حريق طريق المطار
    أمن الدولة
    أمن الدولة توقف شخصاً خطراً في الضنية

    الأكثر قراءة

    شاحنة حزب الله في الكحاله
    تقرير إسرائيلي يكشف مفاجأة عن حمولة شاحنة حزب الله في الكحاله!
    عناصر ينتمون إلى حزب الله
    فيديو لمدرعات عسكرية بعد حادثة الكحاله.. رسالة جديدة من حزب الله!
    شاحنة الكحالة
    شاحنة الكحالة... تصعيد إيراني سيبدأ من لبنان