جعجع لـ مولوي: نحن بانتظار توضيحات

صدر عن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، بيان، جاء فيه: “بما يتعلّق بتصريح وزير الداخلية بسام مولوي، أمس، عن جريمة عين إبل: فليقل لنا معالي الوزير الذي نحبّ ونحترم، فليقل لنا وللملء علامَ استند باعتباره أنّ الجريمة لا خلفيّات سياسيّة أو حزبيّة لها؟”.

وأضاف جعجع، “ومن جهة أخرى كيف يفسِّر معاليه حصول جريمة منظّمة شارك فيها العديد من الأشخاص، بين الخمسة والعشرة، بحسب ما ظهر فقط في بعض الفيديوهات، واستخدمت فيها عدّة آليات، في منطقة يسيطر عليها “حزب الله” كلّيًّا من الناحيتين الأمنيّة والعسكريّة؟”.

وختم البيان، “نحن بانتظار توضيحات معالي وزير الداخلية”.

حيث أشار مولوي أمس عن جريمة عين إبل، إلى أنّ “التحقيقات مستمرّة”، مشدداً “على منع الفتنة بواسطة تطبيق القانون والمعلومات”، مضيفاً: “تشير إلى عدم وجود أيّ خلفية حزبيّة”.