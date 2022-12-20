جلسة الاستجواب الأولى في ملف "عقارية بعبدا" الأربعاء

يعقد قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور جلسة الاستجواب الأولى في ملف “عقارية بعبدا” يوم غد الاربعاء في مكتبه في قصر عدل بعبدا، حيث يستجوب رئيسة مكتب السجل العقاري في بعبدا وموظفين وسماسرة محالين أمامه من قبل النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بجرائم رشوة واثراء غير مشروع.

وكان قد تم توقيف ١٢ سمساراً وعدد من الموظفين، بناءً لاعترافاتهم انهم كأنوا يتقاضون رشوة على ملفات عقارية في بعبدا، حيث كانت تدفع ارقام كبيرة وبالعملة الصعبة على كل ملف او معاملة.

وقد ادعى القاضي سامر ليشع عليهم ، واحالهم موقفين أمام قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور.