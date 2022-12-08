جلسة تاسعة من دون رئيس.. وتحديد آخر موعد لهذا العام الخميس المقبل

لاحلول سياسية ولا رئيس حتى اللحظة وسط عدم توافق بين الاحزاب يضع البلد على شفير الانهيار اكثر من السابق، هذا وقد انتهت الجلسة التاسعة لانتخاب رئيس الجمهورية من دون نتيجة إيجابية.

وتوزّعت الأصوات في الجلسة على الشّكل الآتي: 39 صوتاً لميشال معوّض و39 ورقة بيضاء و5 أصوات لعصام خليفة و9 أصوات لـ”لبنان الجديد” و1 “لأجل لبنان” وصوت واحد لزياد بارود وصوت واحد لصلاح حنين و3 أصوات لبدري ضاهر وصوت واحد لفوزي أبو ملهب وصوت واحد لـ”التوافق” وصوت لـ”معوّض بدري ضاهر” و4 أصوات ملغاة.

وفُقد النصاب في الدورة الثانية، وحدّد رئيس مجلس النواب نبيه الخميس المقبل موعداً للجلسة العاشرة لانتخاب الرئيس.