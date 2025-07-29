جلسة تشاورية صباحية بين عون وسلام.. وهذا ما تم بحثه!

عقد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون جلسة تشاورية مع رئيس الحكومة نواف سلام، جرى خلالها البحث في الأوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية والاقتصادية الراهنة.

كما تناول اللقاء القوانين المطروحة على جدول أعمال جلسة مجلس النواب المرتقبة، حيث تم التشديد على أهمية إقرار البنود الإصلاحية والتشريعية الضرورية في هذه المرحلة الدقيقة.

وتطرّق البحث إلى أبرز المواضيع التي سيطرحها رئيس الجمهورية في اللقاءات الرسمية التي سيعقدها خلال زيارته إلى الجزائر، اليوم وغداً، في إطار زيارة رسمية تشمل ملفات سياسية واقتصادية وثنائية.