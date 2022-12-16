جلسة تشاوريّة في السراي.. وآليّة انعقاد مجلس الوزراء على الطاولة!

عُقدت الجلسة الوزارية التشاورية التي دعا إليها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في السراي الحكومي، بحضور ١٩ وزيرًا، فيما غاب عنها كل من وزير المال يوسف خليل، نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزيرة التنمية الإدارية نجلا الرياشي ووزير الصحة فراس أبيض.

هذا وأفادت معلومات mtv، بأنّ النقاش في اللقاء التشاوري مع الوزراء في السراي، يتمحور حول البحث بمدى قانونية ودستورية عقد جلسات لمجلس الوزراء.

كذلك أشارت معلومات للـLBCI، إلى أنّ النقاش في اللقاء يتمحور حول الآلية المقترحة لعقد جلسة وزارية، ضمن الأمور الطارئة وتحديد معناها.

إذ إنّ بعض الوزراء طلب في الاجتماع التشاوريّ تسهيل شؤون المواطنين عبر مراسيم جوالة في الحالات الضرورية.

في هذا الإطار، أشار وزير التربية عباس الحلبي، إلى أنّه تم التأكيد على مبدأ أن ما يحكم عمل مجلس الوزراء والمؤسسات الدستورية في البلد هو الدستور وآلية عمل مجلس الوزراء التي نص عليها مرسوم صدر عن مجلس الوزراء ونحن نطبق هذا الأمر، وسيتم التشاور مع المتردد والمعارض.

أضاف الحلبي: ربما نكون مدعويين في مطلع الأسبوع المقبل إلى جلسة تشاورية أخرى قبل انعقاد أي جلسة لمجلس الوزراء، لأنّ الهدف هو تسيير الأمور، وبصورة خاصة في غياب رئيس الجمهورية.

هذا وقد حضر اللقاء كلّ من وزراء: الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الإعلام زياد المكاري، العدل هنري خوري، الاتصالات جوني قرم، الطاقة والمياه وليد فياض، الشباب والرياضة جورج كلاس، الدفاع موريس سليم، المهجرين عصام شرف الدين، الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار، الصناعة جورج بوشكيان، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الثقافة محمد وسام المرتضى، البيئة ناصر ياسين، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حمية والاقتصاد والتجارة أمين سلام، إضافة إلى المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.