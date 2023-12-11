الأثنين 27 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 11 ديسمبر 2023 |
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جلسة تشريعية الخميس.. وبو صعب يكشف عن مساعٍ لإيجاد "أفضل حلّ"!

منذ 4 دقائق
الياس بو صعب

الياس بو صعب

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دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة تشريعية لدرس المشاريع واقتراحات القوانين المنجزة من اللجان يوم الخميس الساعة 11 قبل الظهر.

وقال نائب رئيس المجلس النائب الياس بو صعب بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس: 16 من مشاريع القوانين المنجزة من اللجان النيابية وعدد من القوانين المعجلة المكررة التي سيتم دمج بعضها ستكون على جدول أعمال الجلسة التشريعية.

أضاف: لا أحد يريد استدراج أحد في الجلسة التشريعية وشخصيًا لا أتمنى التمديد لقائد الجيش، لافتًا إلى أنّه “قد يكون هناك حل في الحكومة لقيادة الجيش وبأي حال يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الطعون التي قد تحصل ونأمل بحل قانوني من مجلس الوزراء”.

كما أعلن أن “القانون المقر على قياس شخص سيخضع للطعون وسمعت من بري أن هناك جهدًا يبذل لإيجاد أفضل حل”.

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