جلسة تشريعيّة غدًا.. ماذا على جدول الأعمال وما هي اقتراحات القوانين؟

يعقد مجلس النواب غداً الخميس في 14 الحالي جلسة تشريعيّة تجدون جدول أعمالها المؤلف من ١٦ بندا ادناه.

كما تجدون مرفقة، اقتراحات القوانين المعجلة المكررة، في بندها الأوّل اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل سنّ التسريح الحكمي من الخدمة العائد لرتبة عماد في الجيش، المقدّم من النائب جورج عدوان.

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وفي ما يأتي بنود جدول الأعمال:

1- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9000

يتعلق بـ ” إنتاج الطاقة المتجددّة الموّزعة”

2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9014

وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة عل التحاويل المصرفية و السحوبات النقديّة.

3- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9204

طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض رقــــــم (1061) بين الجمهوريــة اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع إنشاء منظومات للصرف الصحي في قضاء البترون.

4- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9288

طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض مع البنك الأوروبي للتثمير للمساهمة في تمويل مشروع الطرقات والعمالة في لبنان.

5- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9910

طلب الموافقة على إبــرام اتفاق بين حكومــة الجمهورية اللبنانية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بشأن الوضع القانوني للاتحاد الدولي في لبنان.

6- مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 12617

طلب الموافقة على إبــرام إتفاقية قرض بين حكومة الجمهوريـة اللبنانية والبنك الدولــي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع التمويــل الإضافي الثاني لشبكة الأمان الاجتماعي أزمة الطوارئ في لبنان والاستجابة إلى كوفيد 19.

7- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13760

تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد و الحماية الاجتماعية.

8- اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني

9- اقتراح قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية

10- اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 73 (الدفوع الشكلية) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ( رقم 328 الصادر في 2 آب سنة 2001 )

11- اقتراح القانون الرامي إلى استقلال القضاء العدلي و شفافيته 0

12- اقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من 3 إلى 8 من “قانون النقد والتسليف و إنشاء المصرف المركزي” (القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963). المقدم من النائب زياد الحواط.

13- اقتراح القانون المتعلق بالصيدلة السريرية.

14- اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بالمرأة وأولادها (المرسوم رقم 13955 الصادر في 26/9/1963)

15ـ اقتراح القانون الرامي إلى إعطاء مساعدة مالية بقيمة (650) مليار ليرة لبنانية ترصد في موازنة وزارة التربية و التعليم العالي لسنة 2023 لحساب صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وفقا” للمادة 41 من القانون تاريــخ 15/6/1956 و تعديلاته

16ـ اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة المدرسية.