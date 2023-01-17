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جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية

منذ 11 دقيقة
مجلس النواب اللبناني

مجلس النواب اللبناني

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دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية، في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في ١٩ كانون الثاني٢٠٢٣.

في هذا السياق، كان مدير “معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية” الدكتور سامي نادر قد أكد لـ”المركزية” أنه “عند انعقاد اجتماع من أجل لبنان، في باريس، فإن موضوع انتخاب الرئيس سيكون الطبق الأول على طاولة المفاوضات، لأن لبنان بلد بلا رئيس، وفي حال دام هذا الفراغ، فإن لبنان سيزول، اذ في ظل عدم تشكيل حكومة والمماطلة في انتخاب رئيس يتجه البلد نحو التحلل، وفي حال استمر الفراغ لن يتمكن لبنان من إجراء التعيينات في الادارات والمؤسسات العامة، وبالتالي ستزول المناصب في الدولة، وهذا ما سلّط الضوء عليه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بتحذيره من “مخطط قيد التحضير لخلق فراغ في المناصب المارونية والمسيحية”. لذلك، ما نشهده ليس فراغاً رئاسياً إنما تفريغ متعمد للجمهورية المبنية على نظام متين. فإذا استمر الفراغ نصبح أمام زوال الجمهورية وبالتالي عندما تحضر أربع دول لاجتماع على هذا المستوى، لا يمكن الا ان يكون الموضوع الرئاسي الطبق الرئيسي”.

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