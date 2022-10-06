الخميس 10 ربيع الأول 1444 ﻫ - 6 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جلسة جديدة لمجلس النواب لاختيار الرئيس في 13 أكتوبر

منذ 57 دقيقة
آخر تحديث: 6 - أكتوبر - 2022 2:45 مساءً
مقر مجلس النواب

مقر مجلس النواب

A A A
طباعة المقال

حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعدا لجلسة جديدة للبرلمان لانتخاب رئيس للدولة في 13 أكتوبر تشرين الأول، قبل أسابيع قليلة من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون التي استمرت ست سنوات، رغم توقعات بألا تثمر الجلسة عن تحقيق نتيجة.

وفي أول جلسة في هذا المسعى الأسبوع الماضي، فشل المشرعون في انتخاب رئيس، بعد أن وضعت الأغلبية أوراق الاقتراع بيضاء في الصناديق.

وعبر سياسيون عن قلقهم بشأن عدم التوصل لاتفاق بشأن خليفة لعون محذرين من مأزق مؤسسي أكبر وسط أزمة مالية عميقة. ولبنان بلا حكومة تضطلع بكامل مهامها منذ مايو أيار.

وجاء في بيان لمكتب بري أن الجلسة ستعقد في الساعة الحادية عشرة صباح 13 أكتوبر تشرين الأول.

ولكي ينجح مرشح، يتعين حصوله على أصوات 65 نائبا بعد الجولة الأولى من التصويت.

وخلا منصب الرئاسة في لبنان عدة مرات منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

وتحسبا لحدوث فراغ جديد، كثف السياسيون جهودهم للاتفاق على حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بحيث يمكن أن تنتقل إليها السلطات الرئاسية. ويشغل ميقاتي حاليا منصب رئيس الوزراء بصفة قائم بالأعمال.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار لبنان

ترسيم الحدود
هل تلقى لبنان رداً إسرائيلياً رسمياً بشأن الترسيم؟
الضنية
بعد ظهور إصابات باليرقان... فحص لمياه الشرب في الضنية
القضاء
إخلاء سبيل بدري ضاهر من دون كفالة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

قارب للمهاجرين في وسط البحر
غرق سفينة قبالة جزيرة كيثيرا اليونانية وعلى متنها 100 مهاجر
الدولار
ارتفاع جديد لدولار السوق السوداء... فكم سجل؟
سينتيا زرازير
بعد مفاوضات استمرّت لساعات.. زرازير تحصل على وديعتها