الخميس 3 شعبان 1444 ﻫ - 23 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جلسة حكومية مرتقبة الأسبوع المقبل.. والوضع المالي والنقدي على الطاولة

منذ 6 دقائق
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

A A A
طباعة المقال

ذكرت مصادر وزارية لـ “اللواء”، أنّ الاتجاه هو لعقد الجلسة مطلع الأسبوع والأرجح يوم الإثنين، لبحث الوضع المالي والنقدي، وتسيير المرافق العامة للدولة، عبر إصدار مرسوم يسمح لوزارة المال بالانفاق على أساس القاعدة الاثني عشرية، بعد تعذّر صدور قانون عن المجلس النيابي في هذا الصدد لرفض الكثير من الكتل النيابية عقد جلسات تشريعية.

كذلك ستعمل الجلسة على درس التقديمات لموظفي القطاع العام التي كانت موضع بحث وزاري أمس الأول في السراي، حيث يجري درس آلية وكيفية احتساب منح الموظفين ليترات بنزين ليداوموا في أعمالهم، لكن لم يتقرّر شيء نهائي في هذا الموضوع.

كما سيتم البحث في سبل الاستجابة للكوارث الطبيعية ودعم لجنة ادارة الكوارث وتقرير جهوزية كل الوازرات والمؤسسات والأجهزة المعنية بالإنقاذ والإغاثة، ومواضيع أخرى يجري التشاور في شأنها لتقرير المهم والطارئ منها.

    المزيد من أخبار لبنان

    أحد فروع جمعية القرض الحسن
    الواقع المصرفي في لبنان.. الكلّ عم يغنّي على موّاله!
    صندوق النقد قد يسحب يده من لبنان
    البلد يُعاني من "شلل تام".. صندوق النقد قد يسحب يده من لبنان!
    إحدى محطات المحروقات
    "التطبيقات" تتحكّم بحياة اللبنانيّين.. ماذا عن تسعير المحروقات؟

    الأكثر قراءة

    بركان إيافيالايوكل الأيسلندي (أرشيفية من فرانس برس)
    بركانٌ يغلي تحت الماء.. هل يستيقظ "وحش" البحر المتوسط؟
    ظاهرة جيولوجية غريبة.. القارة السمراء قد تشهد ولادة محيط جديد!
    صورة توضح طبقات قشرة الأرض
    اكتشاف علمي مثير في اللب الداخلي للكوكب.. أرض داخل الأرض؟