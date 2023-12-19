الثلاثاء 6 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 19 ديسمبر 2023 |
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جلسة حكوميّة "أخيرة" هذا العام.. و19 توقيعًا وزاريًا على قانون "التمديد"

منذ 5 دقائق
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

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ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي، حيث أفادت معلومات للـLBCI، أنّ جلسة اليوم هي الأخيرة لهذا العام.

وقد وقّع 19 وزيرًا على قانون التمديد لقادة الأجهزة الأمنية الذي أقر الجمعة في مجلس النواب، وبالتالي يصبح نافذًا بعد نشره في الجريدة الرسمية .

من جانبه، أكد وزير الإعلام زياد مكاري بعد الجلسة، أن “المتقاعدين تمنوا إرجاء الزيادات لدرس الملف”.

ولفت مكاري إلى أن “لا خلاف بين ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم، بل نقاش كما يحصل دائمًا في مجلس الوزراء”.

بدوره، قال وزير الاتصالات جوني القرم عقب انتهاء الجلسة: “بكير لتعيين رئيس للأركان”.

فيما أفادت الـLBCI بأنّ وزير الدفاع لن يقدم أي اقتراح تعيين في أي منصب عسكري، قبل معرفة نتائج الطعن الذي سيقدم في قضية التمديد لقائد الجيش.

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