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جلسة حكوميّة حافلة بالتشويق.. وانعطافة اقتصادية كبيرة تُنذر بالأسوء!

منذ ساعة واحدة
الليرة اللبنانية

الليرة اللبنانية

الأنباء الكويتية
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ستكون جلسة مجلس الوزراء، المنتظر انعقادها بعد ظهر اليوم، حافلة بالتشويق، حيث ينتظر أن تقر آلية زيادة الأجور لموظفي الدولة، عسكريين ومدنيين ومتقاعدين، من خلال مضاعفة الرواتب وبدلات النقل، بما يعادل 5 ليترات بنزين عن كل يوم عمل، بالإضافة إلى قانون معجل يرمي إلى تعديل مادتين من قانون النقد والتسليف تتناولان عملية إصدار النقد الوطني، حتى إصدار عملة جديدة من فئة 500 ألف ليرة ومليون ليرة.

والورقة النقدية الأعلى اليوم هي من فئة 100 ألف ليرة، التي تساوي الآن دولاراً واحداً، بينما كانت تساوي 66 دولاراً قبل عام 2019، ويشير خبراء الاقتصاد إلى أنّ هذا الإجراء سيضاعف من نسبة التضخم في لبنان.

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