جلسة حكوميّة "كهربائيّة" في السراي.. ونصّار يُفاجئ "التيار"!

يعقد مجلس الوزراء جلسة في السراي الحكومي، ستكون كهربائيّة بامتياز، وقد كان لافتًا حضور وزير السياحة وليد نصار.

في هذا الإطار، قال وزير الطاقة وليد فياض للـLBCI، أنّه لم يكن على علم بحضور الوزير نصّار الجلسة، قائلًا إنّه “عندما تزداد الضغوطات هناك من يخضع لها ولكن نحن لا نخضع لها”.

من جهة أخرى، أعلن وزير الطاقة أنه ترك لمجلس إدارة كهرباء لبنان حرية اتخاذ القرار لجهة حضور جلسة مجلس الوزراء وأنّ المجلس يتمتع بالخبرة اللازمة لاتخاذ القرار المناسب لمصلحة قطاع الكهرباء، قائلًا: “الدعوة للحضور لم تأت مني شخصيًا، بل من رئيس الحكومة، وما يهمني هو الحل الشامل للكهرباء ووفق الخطة التي وضعتها”.

فيما أشارت المعلومات إلى أنّ المدير العام لـ “مؤسسة كهرباء لبنان” كمال حايك وعضو مجلس الإدارة طارق عبد الله حضرا إلى جلسة مجلس الوزراء.

إلى ذلك، واكبت مراسلة “صوت بيروت انترناشونال” وصول الوزراء إلى السراي، والتصريحات التي أدلى بها وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، حيث قال إنّ “طابع هذه الجلسة مهم ونحن نعلم أن موضوع الكهرباء طارئ ونتمنى أن نصل الى نتيجة اليوم”.

وقال سلام: “حضوري الى جلسة مجلس الوزراء اليوم لا يُعد طعنًا بـ “للتيار الوطني الحر” وأنا أعتبر أن البنود المطروحة طارئة والأوضاع استثنائية”.

أضاف سلام: “نحنا ما عملنا وزراء لنقعد بالبيت”، وقال: “لم أخرج يوماً عن الجناح السني ولن أنسحب بعد بند الكهرباء إنما سأبقى حاضراً حتى نهاية الجلسة”.