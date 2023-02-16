جلسة طارئة لنقابات عمال منشآت الزهراني.. وتلويح بالإضراب المفتوح!

عقدت المجالس التنفيذية لنقابات عمال ومستخدمي منشآت النفط في الزهراني، جلسة طارئة، تناولت فيها موضوع تنفيذ بنود عقد العمل الجماعي الساري المفعول، وأعلنت في بيان، أنه “بعد عرض رؤساء النقابات الاتصالات التي حصلت ليل 15/02/2023، خصوصاً الاتصال برئيس الاتحاد البترولي وليد عليق وبرئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الذي بدوره اتصل بوزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض طالبًا منه ضرورة تنفيذ بنود عقد العمل الجماعي الساري المفعول، وخصوصاً المادة التي تتعلق بالطبابة والاستشفاء لمستخدمي المنشآت لا سيما في هذه الظروف الاقتصادية العصيبة”.

وأضاف البيان: “وبعد تجاوب الوزير فياض وإبداء حسن النية لتطبيق كل بنود عقد العمل الجماعي، قرّرت المجالس التنفيذية تفويض رؤساء النقابات متابعة الموضوع مع رئيسي الاتحاد العمالي العام والاتحاد البترولي للوصول إلى حل اعتباراً من اليوم ولغاية مساء الأحد، وفي حال وصلت الاتصالات إلى نتيجة إيجابية تبلغ المجالس التنفيذية بذلك. أما في حال الوصول إلى نتائج سلبية يفوض رؤساء النقابات بإعلان الإضراب المفتوح اعتبارًا من صباح يوم الاثنين الواقع فيه 20/02/2023 ولغاية تحقيق المطالب، على أن تبقي المجالس التنفيذية اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة المستجدات”.