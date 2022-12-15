الخميس 21 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 15 ديسمبر 2022 |
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جلسة عاشرة من "التعطيل".. لا رئيس ولا موعد للجلسة المقبلة!

منذ ساعتين
مجلس النواب يفشل مجددًا في انتخاب رئيس

مجلس النواب يفشل مجددًا في انتخاب رئيس

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للمرة العاشرة على التوالي، لم تحمل جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية أي جديد، حيث انتهت كسابقاتها من دون أي نتيجة. فيما جاء التصويت على الشكل التالي:

38 ميشال معوض و37 ورقة بيضاء و9 الميثاق و8 عصام خليفة و6 لبنان الجديد و3 ملغاة و2 زياد بارود و2 صلاح حنين و2 التوافق و1 ميلاد أبو ملهب و1 شفيق مرعي.

فيما رفع الرئيس نبيه برّي الجلسة بعد انتهاء الدورة الأولى، وفقدان النصاب، من دون أن يُحدّد موعدًا للجلسة المقبلة.

أمّا النواب الذين اعتذروا عن حضور الجلسة، فهم: إدغار طرابلسي، شوقي دكاش، نجاة عون صليبا، سجيع عطية، بيار بو عاصي، وضاح صادق، نبيل بدر، جبران باسيل، أغوب بقرادونيان، الياس جرادي، أكرم شهيب، سيمون ابي رميا، علي عسيران.

بينما غرد النائب الياس حنكش عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: “للإعلام الذي يغطي جلسات انتخاب رئيس: يعطيكم 1000 عافية.. أتمنى أن تكفّوا عن تغطية هذه المسرحية وأن تسمّوا بالأسامي النواب المعطّلون عند خروجهم في الدورة الثانية”.

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