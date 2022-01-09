الأحد 6 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 9 يناير 2022 |
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جلسة عامة الاسبوع المقبل لاقرار المشاريع الملحة.. هذا أبرزها!

منذ 35 دقيقة
مجلس النواب

مجلس النواب

المركزية
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بين بعبدا وعين التينة القضية ليست رمانة أنما “قلوب مليانة”، أذ على رغم اقدام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على فتح عقد استثنائي للمجلس النيابي بالاتفاق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي محددين اولوية مشاريع القوانين المفترض درسها وإقرارها وفق المادة 33 من الدستور، الا أن رئيس المجلس نبيه بري سارع الى الرد، معتبرا أن المجلس سيد نفسه ولا يحق لاحد الإملاء عليه في مسار عمله، الامر الذي أعاد أقفال نافذة الامل الذي أمكن للرئيس ميقاتي فتحها في جدار العلاقات بين بعبدا وعين التينة.

في أي حال وبعيداً من الخلاف المستحكم بين الرئاستين الاولى والثانية والذي ليس وليد الصلاحيات واليوم أنما هو متأصل بين المرجعيتين ويعود الى ما قبل انتخاب عون رئيساً للبلاد، من المفترض على ما تقول مصادر قريبة من عين التينة أن يدعو بري النواب الاسبوع المقبل الى عقد جلسة عامة بعد ترأسه اجتماعاً لهيئة المكتب لتحديد جدول الاعمال.

عضو هيئة مكتب المجلس وكتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى يقول لـ “المركزية”: من الطبيعي بعد فتح العقد الاستثنائي للمجلس ان يقدم الرئيس بري على دعوة اعضاء المجلس الى جلسة عامة لدراسة وإقرار مشاريع القوانين الملحة وخصوصا تلك العائدة لخطة التعافي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي أو تلك التي تتعلق بسبل تمكين اللبنانيين لاسيما الموظفين العاملين في القطاع العام من الصمود في هذه الايام العصيبة.

أضاف رداً على سؤال حتى الساعة لم تتم دعوة هيئة المكتب الى الاجتماع مع أننا نترقب ذلك انطلاقاً من حرص البرلمان ورئيسه على مواكبة السلطة التنفيذية في عملها.

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