جلسة لـ "الادارة والعدل" لدرس اقتراحات من بينها أصول المحاكمات الجزائية في قضية المرفأ

تعقد لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان، عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء في الاول من حزيران، وذلك:

1 – لمتابعة درس اقتراح القانون المتعلق بقانون الاعلام.

2 – لدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض نصوص قانون اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالمجلس العدلي في ما يختص بقضية تفجير مرفأ بيروت في الرابع من شهر اب عام 2020.

3 – لدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض احكام القانون رقم 1988/62 المتعلق بصندوق تقاعد المحامين.

4 – لدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل في المادة الثالثة من القانون رقم 66/58 الصادر في 10 ايلول 1966 (انشاء صندوق تعاوني لدى كل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس) المتعلقة بتحديد موارد الصندوق.

5 – لدرس اقتراح القانون الرامي الى استصدار شهادات ايداع من المؤسسة العامة للاسكان لمبالغ الكفالات الخاصة بمتعاطي المهن والاجراء وعمال المنازل الاجانب.