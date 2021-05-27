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جلسة لـ "الادارة والعدل" لدرس اقتراحات من بينها أصول المحاكمات الجزائية في قضية المرفأ

27 - مايو - 2021
مجلس النواب

مجلس النواب

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تعقد لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان، عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء في الاول من حزيران، وذلك:

1 – لمتابعة درس اقتراح القانون المتعلق بقانون الاعلام.
2 – لدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض نصوص قانون اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالمجلس العدلي في ما يختص بقضية تفجير مرفأ بيروت في الرابع من شهر اب عام 2020.
3 – لدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض احكام القانون رقم 1988/62 المتعلق بصندوق تقاعد المحامين.
4 – لدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل في المادة الثالثة من القانون رقم 66/58 الصادر في 10 ايلول 1966 (انشاء صندوق تعاوني لدى كل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس) المتعلقة بتحديد موارد الصندوق.
5 – لدرس اقتراح القانون الرامي الى استصدار شهادات ايداع من المؤسسة العامة للاسكان لمبالغ الكفالات الخاصة بمتعاطي المهن والاجراء وعمال المنازل الاجانب.

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