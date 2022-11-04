جلسة للجان النيابية المشتركة الإثنين المقبل

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان: المال والموازنة – الإدارة والعدل – الشؤون الخارجية والمغتربين – الأشغال العامة والنقل ‏والطاقة والمياه – الدفاع الوطني والداخلية والبلديات – البيئة – الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط – الصحة العامة والعمل ‏والشؤون الإجتماعية – الزراعة والسياحة – التربية والتعليم العالي والثقافة الى جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ‏ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 7 تشرين الثاني 2022 وذلك لدرس مشاريع وإقتراحات القوانين الآتية: ‏

‏1- مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 9014 الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية ‏والسحوبات النقديّة.‏

‏2- مرسوم رقم 8040 الرامي إلى إعادة القانون المتعلق بإلزام شركات الضمان العاملة في لبنان على تسديد جزء من الأموال الناتجة ‏عن كافة عقود الضمان كأموال جديدة ( ‏Frech money) . ‎

‏3- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9196 المتعلق “بحفظ الطاقة”.‏

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‏4- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9910 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاق بين حكومـة الجمهورية اللبنانية والإتحاد ‏الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بشأن الوضع القانوني للإتحاد الدولي في لبنان.‏

‏5- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9204 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض رقم (1016) بين الجمهورية ‏اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربيـة لتمويل مشروع إنشاء منظومات للصرف الصحي في قضاء البترون. ‏

‏6- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9288 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض مع البنك الأوروبي للتثمير ‏للمساهمة في تمويل مشروع الطرقات والعمالة في لبنان. ‏

‏7- اقتراح القانون الرامي إلى تنظيم تجارة البذور والشتول ومواد الإكثار.‏

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‏8- اقتراح القانون المتعلق بالصيد المائي وتربية الأحياء المائية في لبنان.‏