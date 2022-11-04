جلسة للجان النيابية المشتركة الإثنين المقبل

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان: المال والموازنة – الإدارة والعدل – الشؤون الخارجية والمغتربين – الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه – الدفاع الوطني والداخلية والبلديات – البيئة – الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط – الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية – الزراعة والسياحة – التربية والتعليم العالي والثقافة الى جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 7 تشرين الثاني 2022 وذلك لدرس مشاريع وإقتراحات القوانين الآتية:
1- مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 9014 الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة.
2- مرسوم رقم 8040 الرامي إلى إعادة القانون المتعلق بإلزام شركات الضمان العاملة في لبنان على تسديد جزء من الأموال الناتجة عن كافة عقود الضمان كأموال جديدة ( Frech money) .
3- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9196 المتعلق “بحفظ الطاقة”.
4- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9910 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاق بين حكومـة الجمهورية اللبنانية والإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بشأن الوضع القانوني للإتحاد الدولي في لبنان.
5- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9204 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض رقم (1016) بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربيـة لتمويل مشروع إنشاء منظومات للصرف الصحي في قضاء البترون.
6- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9288 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض مع البنك الأوروبي للتثمير للمساهمة في تمويل مشروع الطرقات والعمالة في لبنان.
7- اقتراح القانون الرامي إلى تنظيم تجارة البذور والشتول ومواد الإكثار.
8- اقتراح القانون المتعلق بالصيد المائي وتربية الأحياء المائية في لبنان.