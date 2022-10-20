جلسة للمجلس الدستوري للبتّ بالطّعون النيابية

بدأت جلسة المجلس الدستوري بعد اكتمال النصاب وفيها المجلس سيضع اللمسات الاخيرة على عدد من الطعون وستعلن نتائج القرارات التي سيتخذها عند الثانية من بعد ظهر اليوم.

وأشارت المعلومات الى ان هناك تكتم شديد في المجلس الدستوري حول نتائج بعض الطعون التي لن تُعلن بمؤتمر صحافي.

وفيما يأتي الطعون الـ15 المقدمة ضد 18 نائبا:

1- بول حنا الحامض ضد النائب إلياس الخوري (قوات) الفائز عن المقعد الماروني في طرابلس, تقدّم الطعن في تاريخ 21/5/2022.

2- محمد شفيق حمود ضد النائب بلال الحشيمي الفائز عن المقعد السنّي في زحلة, تقدّم الطعن في تاريخ 8/6/2022.

3- جوزيفين زغيب ضد النائب فريد الخازن الفائز عن المقعد الماروني في كسروان، تقدّم الطعن في تاريخ 13/6/2022.

4- حيدر زهر الدين عيسى ضد النائب أحمد رستم الفائز عن الموقع العلوي في عكار, تقدّم الطعن في تاريخ 14/6/2022.

5- إيلي خليل شربشي ضد النائب سينتيا زرازير الفائزة عن مقعد الأقليات في بيروت الأولى، تقدّم الطعن في تاريخ 14/6/2022.

6- النائب السابق فيصل كرامي ضد كل من النواب رامي فنج، إيهاب مطر، فراس السلوم، تقدّم الطعن في تاريخ 14/6/2022.

7 – أمل أبو زيد (ماروني) ضد النائب الفائز عن مقعد جزين سعيد سليمان الأسمر, تقدّم الطعن 7 في تاريخ 15/6/2022.

8- زينة كمال منذر ضد النائب فيصل الصايغ الفائز عن المقعد الدرزي في بيروت الثانية والنائب وضاح الصادق الفائز عن المقعد السنّي في بيروت الثانية, تقدّمت الطعن في تاريخ 15/6/2022.

9- إبراهيم عازار ضد النائبين الفائزين عن مقعد حزين الماروني شربل مسعد وسعيد الأسمر، تقدّم الطعن في تاريخ 15/6/2022.

10- مروان خير الدين الى جانب لائحة الأمل والوفاء ضد النائب فراس حمدان الفائز عن المقعد الدرزي في حاصبيا، تقدّم الطعن في تاريخ 15/6/2022.

11- جاد غصن ضد النائب رازي الحاج الفائز عن المقعد الماروني في المتن والنائب اغوب بقرادونيان الفائز عن المقعد الأرمني في المتن، تقدّم الطعن في تاريخ 16/6/2022.

12- حيدر ناصر المرشح عن المقعد العلوي في طرابلس ضد إيهاب مطر الفائز بالمقعد السنّي في طرابلس وفراس السلوم الفائز بالمقعد العلوي في طرابلس, تقدّم الطعن في تاريخ 16/6/2022.

13- سيمون صفير ضد نعمة أفرام وفريد هيكل الخازن في كسروان – جبيل عن المقعد الماروني, تقدّم الطعن في تاريخ 16/6/2022.

14- واصف الحركة ضد النائب فادي علامة عن المقعد الشيعي في دائرة بعبدا, تقدّم الطعن في تاريخ 16/6/2022.

15- طانيوس محفوظ ضد النائب جميل عبود عن المقعد الأرثوذكسي في طرابلس, تقدّم الطعن في تاريخ 16/6/2022.