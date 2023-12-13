جلسة لمجلس الوزراء الجمعة في السراي الحكومي

دعا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إلى جلسة وزارية تعقد عند الساعة 12.30 من بعد ظهر الجمعة في السراي.

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جاء ذلك فيما أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم الأربعاء، في حديث لـ”الشرق الأوسط”، أنّ الحكومة هي صاحبة الحق في موضوع التمديد لقائد الجيش جوزاف عون.

وقال: “واجب الحكومة حل المسألة، سواء عبر تعيين قائد للجيش أو تأجيل تسريح القائد الحالي، لكن إذا تقاعست فالبرلمان سيقوم بواجباته لمنع الفراغ في هذا المنصب الحساس”، وأردف “لن أؤخر دقيقة واحدة، وعلى الحكومة المسارعة للقيام بواجباتهم”.

وعن تحديده موعد الجلسة البرلمانية قبل جلسة الحكومة، أوضح بري أن “التمديد يسبقه 17 بندًا، والجلسة قد تستمر أيامًا، ما سيعطي الحكومة الفرصة الكاملة”.