جلسة لمجلس الوزراء الخميس في بيت الدين؟

علمت “الجمهورية” انّ تفاهماً تمّ على عقد جلسة لمجلس الوزراء بعد غد الخميس في قصر بيت الدين للبحث في آخر التطورات السياسية والاقتصادية. وقالت مصادر مطلعة، انّ الترتيبات تحصل بين المدير العام للقصر الجمهوري والأمين العام لمجلس الوزراء لترتيب جدول الأعمال الذي سيُعمّم على الوزراء اليوم الثلاثاء.

إلى ذلك، علمت “اللواء” انه تقرر عقد جلسة لمجلس الوزراء عند الحادية عشرة من قبل ظهر بعد غد الخميس في المقر الصيفي الرئاسي في قصر بيت الدين، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، لكن لم يوزع حتى مساء أمس، الإثنين، جدول الاعمال على الوزراء، بانتظار الاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري العائد من واشنطن، حيث يفتتح اليوم مشروع توسعة مطار الشهيد رفيق الحريري في بيروت. ويفترض توزيع جدول الاعمال اليوم الثلاثاء.

وعُلم ايضا ان “كتلة ضمانة الجبل” النيابية التي تضم النواب طلال ارسلان وماريو عون وسيزار أبي خليل، وفريد البستاني، ستقوم بزيارة الرئيس عون في قصر بيت الدين، في الحادية عشرة والربع من قبل ظهر اليوم الثلاثاء، للترحيب به في الشوف وعرض اوضاع المنطقة وحاجاتها اضافة الى عرض الوضع السياسي العام ومسار جريمة قبر شمون- البساتين.

كما عُلم ان النائب عون سيبقى بعد اللقاء في القصر لينضم اليه وفد شعبي كبير من فعاليات الشوف، للترحيب بالرئيس عون ولعرض اوضاع المنطقة وحاجاتها.

المصدر صحيفة الجمهورية