جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي

منذ ساعتين
الرئيس جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام وأعضاء مجلس الوزراء يجتمعون لمناقشة الجهود الرامية إلى وضع جميع الأسلحة في البلاد تحت سيطرة الدولة، في القصر الرئاسي في بعبدا، لبنان، 5 أغسطس 2025. رويترز

يراس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، جلسة لمجلس الوزراء، يحضرها نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري ووزراء المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى ، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا باير اقتداريان، الصناعة جو عيسى الخوري ،شؤون التنمية الادارية فادي مكي،العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين .

كما يحضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

