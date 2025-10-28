جلسة مجلس النواب اليوم تُرفع لعدم اكتمال النصاب

لم يلتئم مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، استكمالًا للجلسة السابقة، لعدم اكتمال النصاب، حيث حضر 63 نائبًا فقط إلى ساحة النجمة، بينما قاطعت جلسة نواب كتل “الجمهورية القوية” و”الكتائب” و”تحالف التغيير” و”الاعتدال الوطني” وعدد من النواب الآخرين، ورفع الرئيس نبيه بري الجلسة إلى موعد لم يحدد بعد.

وقال نائب رئيس المجلس إلياس بوصعب بعد رفع الجلسة: “لو كانت هناك نية لإجراء الجلسة اليوم كانت ستُعقد، وبداية حل الأزمة هو عدم انعقاد الجلسة اليوم. هذا القرار يعزز البحث عن قاسم مشترك، وما حصل اليوم يُعد مؤشرًا لما يمكن أن يحصل غدًا في الحكومة، وبالتالي بدأنا نرى كيفية إيجاد حلول بدل الأزمات، لأن الشعب يريد معرفة إلى أين ستأخذنا السلطة”.

وجدد بوصعب موقفه من قانون الانتخابات: “أنا مع انتخاب الـ128 نائبًا في لبنان والاغتراب، ولتحقيق ذلك علينا الحوار والتشريع. هناك لجنة تدرس القانون، وبعض الفرق السياسية ترغب في تعليق مشاركتها، ونحن مجبورون على إيجاد حل، والأفضل ألا يكون هناك تشريع في غياب شريحة واسعة من اللبنانيين”.

وأضاف: “بالنسبة لمجلس الوزراء غدًا، نتمنى أن تكون هناك خطوة لتخفيف التشنج الحالي، وعلينا إيجاد طريقة للتواصل والتفاهم”.