جلسة مجلس النواب بلا نصاب وبوصعب: القوانين المقرّة محفوظة بانتظار إقفال المحضر

لم يؤمن النصاب لجلسة مجلس النواب التي كان يفترض ان تعقد عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في ساحة النجمة، فرفعها رئيس المجلس نبيه بري عند الحادية عشرة والنصف.

في الموازاة، قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من مجلس النواب: “من الممكن ألّا يحصل نصاب اليوم وهذا يعني أنّ جلسة الأمس معطّلة وكل القوانين التي أقرّيناها ستبقى محفوظة بانتظار جلسة ثانية لإقفال المحضر”.

وقال: يحقّ للنواب ممارسة صلاحيّتهم بالحضور أو المقاطعة وإذا لم تعقد الجلسة التشريعية اليوم لا نعلم متى ستعقد الجلسة المقبلة، وبالتالي ما هي الخطوة بعد المقاطعة اليوم”.

ورأى أن “تعطيل مجلس النواب يعني تعطيل إقرار القوانين الإصلاحية التي نعمل عليها وبالتالي الأزمة ستتفاقم وستتطلب حلاً سياسياً”.

ويفترض ان يعقد مجلس النواب جلسة في الحادية عشرة من قبل الظهر، برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

لكن أفادت معلومات للـLBCI نقلا عن أكثر من نائب بأن “القرار لدى نواب حزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب اللبنانية وبعض المستقلين والتغييريين هو بعدم تأمين نصاب جلسة مجلس النواب اليوم”.

وأثناء دخوله إلى الجلسة، صرح النائب غازي زعيتر لـ”النهار” قائلاً: “يلي بده يقاطع اليوم يستقيل أحسن”.

أما النائب هادي أبو الحسن فقال: “لا يمكن أن نكيل بمكيالين ونحن ضدّ تعطيل الجلسات النيابية وموقفنا واضح لناحية إلغاء المادة 12 من قانون الانتخاب بما يُتيح للمغتربين الاقتراع لـ128 نائبًا”.