جلسة مجلس الوزراء.. دعوة لرياض سلامة ووزير الطاقة يبشّر بعودة الطوابير

أفادت معلومات صحافية بأن الحكومة قرّرت دعوة حاكم مصرف لبنان لحضور جلسة مجلس الوزراء الأربعاء، وطلبت من وزير المال أن ينسّق مع مصرف لبنان للإستمرار بالدفع للمحطّات عبر منصة “صيرفة” لشهرين إضافيين كما كان الوضع سابقاً.

وعقد مجلس الوزراء جلسة في السراي، أكد في مستهلها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن “التصريحات تؤشر الى أن الغيمة التي خيمت على العلاقات مع لبنان الى زوال، وأن ما يربط لبنان وشعبه بإخوانه في دول الخليج هو تاريخ مشترك وإيمان بمصير مشترك أيضا، وإن أي التزامات هي رهن بالخطوات التي يجري تطبيقها تباعا على أمل أن تكون كفيلة بإعادة العلاقات الى طبيعتها”.

أضاف: “نحن حرصاء على تطبيق ما ورد في البيان الوزاري، وندعو الأشقاء العرب للوقوف الى جانب لبنان”.

وأفادت قناة الـ”OTV”، بأنّه “تم قطع الانترنت عن هواتف الوزراء في السراي الحكومي، ولاسيما في ما خص الواتساب منعا للتسريب للاعلام”.

من جانب آخر، أشارت معلومات “أل بي سي” الى أن وزير الطاقة وليد فياض ابلغ مجلس الوزراء أن المصرف المركزي وضع قيودا على تحويلات المدفوعات بالدولار ما سينعكس أزمة طوابير أمام المحطات.

الى ذلك، وافق مجلس الوزراء على اقتراح وزير العدل هنري خوري تشكيل لجنة برئاسته مؤلفة من القضاة والمصرفيبن للبحث بالمسار القضائي المصرفي.وأفادت معلومات صحافية، بأنّ “مجلس الوزراء تبنى دراسة لانقاذ القطاع المصرفي عبر استثمار أصول الدولة وعملية دمج مع المصارف العربية، وهي أتت على خلفية مطالعة لوزير المهجرين عصام شرف الدين”.

وعقدت جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الرابعة الا ربعا من عصر اليوم في السرايا الحكومية، وعلى جدول أعمالها 39 بندا عاديا أبرزها: عرض وزارة المالية موضوع الإستقراض بين الجمهورية اللبنانية ومصرف لبنان، عرض وزيري الإقتصاد والتجارة والزراعة موضوع الأمن الغذائي. وقد حضر جميع الوزراء الذين غاب عنهم وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية.