جلسة مجلس الوزراء "طارت".. و"الحزب" يترقّب موقف باسيل

أفادت “المركزية” بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتمع ظهر اليوم مع الخليلين، لبحث موضوع جلسة مجلس الوزراء بعدما خفضت المواضيع الخمسة إلى ٢:

_ خطة الكهرباء أي الهيئة الناظمة ورفع التسعيرة وفق شروط البنك الدولي للحصول على الطاقة الأردنية والغاز المصري عبر سوريا ويتولى البنك تغطية الصفقة .

_ سلفة الكهرباء لوقف فاتورة الغرامة.

أما غاية الاجتماع فكانت المحاولة لتذليل العقبات أمام انعقاد الجلسة، وتبين أن العقدة في امتناع وزير الطاقة وليد فياض عن التوقيع إلا إذا وقع جميع الوزراء، فيما يرفض ميقاتي ويصر على توقيع الوزير المختص.

من جهته، يريد النائب جبران باسيل توقيع جميع الوزراء لأن مجلس الوزراء يتولى مجتمعًا صلاحيات الرئيس.

على هذا، لم يتم الاتفاق على عقد جلسة، فطارت وطارت معها الجلسة رقم ١١ لانتخاب الرئيس .

في المقابل، ينتظر حزب الله موقف باسيل غدًا ليبني على الشيء مقتضاه.