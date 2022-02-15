جلسة «مكهربة» في بعبدا..

كشفت معلومات صحافية أنَّ “نقاشاً حاداً حصل بين وزير الطاقة وليد فياض ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي على خلفية إختلاف في وجهات النظر حول بعض الطروحات الواردة في خطة الكهرباء”.

وقد اجرى وزير الطاقة عرضًا اوليا لخطة الكهرباء، وكانت هناك افكار عدة نوقشت ووضعت على الطاولة.

وكشفت معلومات لـ قناة الـ”OTV”، “أنه في وقتٍ لاحق عاد الهدوء إلى الجلسة”.

وكذلك أفادت معلومات صحافية أنّه, “حصل جَدَلٌ بين وزير الطاقة وليد فيّاض ووزير العمل مصطفى بيرم, على هامش جلسة مجلس الوزراء، مما إستدعى تدخل وزير الصناعة جورج بوشكيان”.

وأفادت في وقتٍ لاحق معلومات لقناة الـ”mtv” أنَّ، “الثنائي الشيعي إعترض على زيادة تعرفة الكهرباء في خطة وزير الطاقة وقال له, “لا زيادة قبل زيادة ساعات الكهرباء”.

وأشارت قناة الـ NBN الى أن النقاش في سلفة الكهرباء في مجلس الوزراء تم تأجيله إلى أن توزع الخطة باللغة العربية بعد أن كان وزير الطاقة قد وزعها على الوزراء باللغة الإنكليزية.