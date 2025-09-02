الثلاثاء 10 ربيع الأول 1447 ﻫ - 2 سبتمبر 2025 |
جلسة نيابية برئاسة عقيص لدرس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الاداري

منذ 29 دقيقة
النائب جورج عقيص

النائب جورج عقيص

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الإداري جلسة في مجلس النواب برئاسة النائب جورج عقيص، وحضور النائبين حليمة القعقور وأسامة سعد.

وشارك في الجلسة ممثلون عن الجهات المعنية، بينهم القاضية نادين رزق عن وزارة العدل، القاضي سميح مداح عن مجلس شورى الدولة، القاضي محمد فواز عن “نادي قضاة لبنان”، إضافة إلى المحامي رزق زغيب عن نقابة محامي بيروت.

وكانت اللجنة قد بدأت في جلستها السابقة إعادة درس بعض المواد المعلّقة، حيث أقرت عدداً منها. وتابعت في جلستها الحالية مناقشة هذه المواد، ولا سيما تلك المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية ومجلس شورى الدولة، وهي مواد لم يُبت بها سابقاً بصيغتها النهائية. كما تناول النقاش مهمة مجلس شورى الدولة في الشؤون القضائية، والمواد الخاصة بالتحكيم.

وبعد التداول، أقرت اللجنة عدداً من المواد التي كانت قد علّقتها، ورفعت الجلسة على أن تتابع عملها في جلسة لاحقة، تمهيداً لقراءة نهائية للاقتراح بعد إدخال التعديلات المطلوبة.

