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جلسة نيابية لتلاوة ومناقشة رسالة الرئيس عون

21 - مايو - 2021
آخر تحديث: 21 - مايو - 2021 2:50 مساءً
جلسة لمجلس النواب في الاونيسكو

جلسة لمجلس النواب في الاونيسكو - ارشيفية

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انطلقت في قصر اليونيسكو جلسة لمجلس النواب برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، لتلاوة ومناقشة الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى البرلمان حول التأخر الحاصل في عملية تشكيل الحكومة.

وقبل الجلسة، قال النائب الان عون: النظام الداخلي يطرح أن الرسالة يجب أن تُناقش وليس فقط أن تُقرأ وإدارة الجلسة ملك الرئيس بري وأنا لا يمكن أن أجزم ما سيحصل. واضاف: الرئيس عون عند وصول عمليّة التشكيل إلى حائط مسدود وعند انقطاع التواصل أرسل هذه الرسالة كي تدخل الكتل النيابية إلى هذا النقاش لأنّها معنيّة أيضاً، مشيرا الى ان الخطوة المقبلة ستُؤخذ على أساس ما سيحصل اليوم وهذه المحطة للنقاش في ظلّ الأزمة التي يمرّ بها البلد، واردف “الرئيس عون عند وصول عمليّة التشكيل إلى حائط مسدود وعند انقطاع التواصل أرسل هذه الرسالة كي تدخل الكتل النيابية إلى هذا النقاش لأنّها معنيّة أيضاً”.

من جهته، قال النائب قاسم هاشم مجلس النواب غير مسؤول عن تشكيل الحكومة إذ بحسب الدستور هناك فصل للسلطات والمجلس سيقوم بدوره في مناقشة الرسالة التي قد تكون عامل حضّ للمعنيين بالإسراع في تشكيل الحكومة، وذلك بحسب “المركزية”.

ورُفعت الجلسة الى الثانية من بعد ظهر الغد وقد تليت رسالة عون من قبل الأمين العام للمجلس.

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