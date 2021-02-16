جلسة نيابية ناقشت قرض البنك الدولي.. ملاحظات وسجالات!

انعقدت جلسة نيابية مشتركة للجان المال والموازنة والصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، لدرس مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الامان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد 19 والازمة الاقتصادية في لبنان.

خلال هذه الجلسة، تم تسجيل ملاحظات من بعض الكتل النيابية حول طريقة تحويل هذا المشروع الى مجلس النواب عبر موافقة استثنائية من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب من دون المرور بمجلس الوزراء مجتمعا واعتبر هذا الامر مخالفة دستورية.

وأشارت معطيات صحافية الى سجالا كبيرا وقع خلال الجلسة حيث اعترض على الاتفاقية بعض النواب معتبرين أنّ الإذعان لشروط البنك يعدّ تخلياً عن السيادة، وذلك بحسب “المركزية”.