جلسة هامة لمجلس الوزراء لمناقشة خطة الاصلاح الاقتصادي.. فما هي آخر المعطيات؟

بدأت جلسة الوزراء في قصر بعبدا بعد خلوة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب.

وعلمت الـLBCI أن رئيس الحكومة يعول على أهمية كبرى على هذه الجلسة لأنه ستُقر فيها خطة الاصلاح الاقتصادي.

وميدانياً، دارت مواجهات عنيفة بين عناصر من الجيش اللبناني وعدد من المحتجين في الميناء وطرابلس، تخلل ذلك رمي الحجارة وإطلاق المفرقعات النارية، وتعمد الأجهزة الأمنية الى إطلاق القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المشاركين في اعمال الشغب.

كما وأشعل بعض المحتجين في ساحة النور، الاطارات المطاطية وسط انتشار كثيف لعناصر الجيش في شوارع المدينة كافة.

وقد أوقفت دورية من مخابرات الجيش اللبناني اشخاصاً متهمة في قيامها بأعمال شغب، وتم تحويلهم الى الاجهزة المختصة للتحقيق معهم بإشراف القضاء المختص.

وتشهد المدن اللبنانية مظاهرات في مناطق متفرقة من البلاد، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة والذي سجل الدولار الواحد حوالي 4300 ليرة في السوق السوداء.

وأطلق الثوار صرخة جوع للسياسيين وللحكومة من أجل التدخل وسن خطة حكومية من أجل دعم صرف الليرة اللبنانية والمساهمة في انقاذ الأوضاع الاقتصادية التي تدهورت منذ فرض إجراءات العزل العام بسبب جائحة كورونا التي أوقعت العديد من الإصابات داخل المجتمع اللبناني.

ويقوم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام بتسيير دوريات وتنفيذ انتشار على الطرقات الداخلية في مختلف المناطق اللبنانية، بهدف تطبيق مقررات مجلس الوزراء القاضية بالتزام جميع المواطنين بمنازلهم وبقرار وزارة الداخلية بالتعبئة العامة.