جلسة وزارية موسّعة برئاسة سلام: حضور كامل لملفات الدولة على الطاولة

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 9 - أكتوبر - 2025 4:09 مساءً
نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام

يترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في هذه الأثناء جلسة مجلس الوزراء بحضور نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري وكافة الوزراء المعنيين بشؤون الدولة الحيوية، بينهم وزراء المالية، الدفاع، الطاقة، الثقافة، السياحة، الشؤون الاجتماعية، الخارجية، الاتصالات، الشباب والرياضة، التربية، الصناعة، الأشغال العامة، الصحة، والبيئة، بالإضافة إلى وزراء المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، والتنمية الإدارية، والعمل والإعلام.

كما يحضر الجلسة المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، في جلسة تُعَد من أبرز الاجتماعات الوزارية في الآونة الأخيرة، حيث من المتوقع أن تُناقش ملفات حيوية تشمل المالية، الطاقة، الإصلاح الإداري، والمشاريع التنموية الكبرى.

الجلسة تأتي في ظل مرحلة دقيقة تمرّ بها الحكومة، مع اهتمام خاص بمسارات الإصلاح وتحقيق التوازن بين الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

