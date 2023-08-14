جلسة حكومية يومي الأربعاء والخميس

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أن جلسة حكومية ستُعقد يوم الاربعاء 16 آب 2023 في السراي الحكومي لمتابعة البحث في مشروع قانون موازنة 2023، إضافة إلى مشروع قانون يرمي إلى إعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي ومشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد في احتياطي موازنة 2023 قبل تصديقها.

ويعقد مجلس الوزراء جلسة وزارية ثانية يوم الخميس 17 آب 2023 للبحث في البنود المؤجلة من جدول أعمال مجلس الوزراء بتاريخ 07-08-2023.

وكان قد عقد ميقاتي في 7 من الشهر الجاري جلسة بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، والوزراء في حكومة تصريف الاعمال: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، العمل مصطفى بيرم، المهجرين عصام شرف الدين، المالية يوسف خليل، الاتصالات جوني القرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الصحة فراس الأبيض، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصناعة جورج بوشكيان، الزراعة عباس الحاج حسن، الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، السياحة وليد نصار، الشباب والرياضة جورج كلاس، الاقتصاد والتجارة أمين سلام والإعلام زياد المكاري، اذاع الأخير المقررات فقال: “في مستهل الجلسة ابلغ رئيس الحكومة الوزراء ان جدول الاعمال سيتم ارجاؤه الى الجلسة المقبلة وان البحث سيقتصر فقط على مشروع قانون الموازنة، على امل الانتهاء منه في هذه الجلسة”.