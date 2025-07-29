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جلستان مرتقبتان لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل.. ما هي أبرز المواضيع التي سيتم بحثها؟

منذ ساعتين
آخر تحديث: 29 - يوليو - 2025 7:17 مساءً
رئيس مجلس الوزراء نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء نواف سلام

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أفاد رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام أنه، وبسبب الدعوة لجلسة تشريعية نهار الخميس تزامنًا مع الموعد الأسبوعي لجلسة مجلس الوزراء ومشاركة الحكومة فيها، قرر تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة إلى يوم الثلاثاء القادم.

وأضاف الرئيس سلام أن مجلس الوزراء سيعقد جلستين في الأسبوع المقبل، وسيكون على جدول أعمال الجلسة الأولى موضوع استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، والذي بدأ النقاش بشأنه في جلسة 17/4/2025، إضافةً إلى البحث في الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني 2024، والتي تضمنت ورقة المبعوث الأمريكي توم باراك أفكارًا بشأن تطبيقها.

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