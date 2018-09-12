أخبار لبنان

جمالي: الحريري أثبت أنه رجل دولة بامتياز

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نشرت عضو كتلة “المستقبل” النائبة ديما جمالي تغريدة عبر حسابها على “تويتر”، جاء فيها: “ما قاله الرئيس سعد الحريري في المحكمة الدولية أثبت أنه رجل دولة بامتياز في ترسيخ شعار “لبنان أولًا”، من خلال جرأته وحكمته في وضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار للحفاظ على حلم الرئيس الشهيد رفيق الحريري في استقرار لبنان ووحدته”.

المصدر تويتر

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