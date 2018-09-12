جمالي: الحريري أثبت أنه رجل دولة بامتياز

نشرت عضو كتلة “المستقبل” النائبة ديما جمالي تغريدة عبر حسابها على “تويتر”، جاء فيها: “ما قاله الرئيس سعد الحريري في المحكمة الدولية أثبت أنه رجل دولة بامتياز في ترسيخ شعار “لبنان أولًا”، من خلال جرأته وحكمته في وضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار للحفاظ على حلم الرئيس الشهيد رفيق الحريري في استقرار لبنان ووحدته”.

ما قاله الرئيس #سعد_الحريري في #المحكمة_الدولية أثبت أنه رجل دولة بامتياز في ترسيخ شعار "#لبنان_أولا"، من خلال جرأته وحكمته في وضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار للحفاظ على حلم الرئيس الشهيد #رفيق_الحريري في استقرار #لبنان ووحدته @saadhariri #المحكمة_الدولية_الخاصة_بلبنان pic.twitter.com/oWEgpWc45x — Dima Jamali ديما جمالي (@JamaliDima) September 11, 2018

المصدر تويتر