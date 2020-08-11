جمعيات رفضت اخضاع الموقوفين في احتجاجات بيروت لفحوصات مخدرات

أكدت مجموعة من الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل والحد من مخاطر استخدام المخدرات والطب النفسي، في بيان، رفضها رفضا قاطعا إخضاع الموقوفين في الاحتجاجات الشعبية بتاريخ 8 و9 آب في محيط ساحة الشهداء ومجلس النواب لفحوصات مخدرات.

واعتبرت ان “هذه الممارسات غير قانونية وتساهم في التهميش والوصم، عن غير حق، لمجموعات من الشباب والشابات وعائلاتهم ومجتمعاتهم”، مؤكدة ان “إخضاع الموقوفين لهذه الفحوصات هو انتهاك للمعاهدات الدولية، لحقوق الإنسان، لمبادىء الصحة العامة والحق بالخصوصية وانتهاك للحريات العامة والشخصية”.

واوضحت “ان إخضاع الموقوفين لهذه الفحوصات هو انتهاك فاضح لقانون “حقوق المرضى والموافقة المستنيرة” لا سيما المادة 6 منه والتي تنص على أنه “لا يجوز القيام بأي عمل طبي، ولا تطبيق أي علاج من دون موافقة الشخص المعني المسبقة”.

واكدت “ان قرار إخضاع الموقوفين لهذه الفحوصات، وإن جاء من النيابات العامة التمييزية مباشرة، هو دون مسوغ قانوني أو شبهة على استخدامهم للمخدرات”.

ودعت القضاء اللبناني، وخصوصا النيابة العامة التمييزية إلى:

– الإلتزام بالمبادىء العالمية لحقوق الإنسان والتي تكرس الحق في الحياة دون التعرض للكرامة الإنسانية وانتهاك الحقوق.

– احترام الدستور اللبناني الذي يضمن حق المواطنين اللبنانيين في التعبير عن آرائهم.

– الإلتزام بالقانون اللبناني، خصوصا المادة 6 من قانون حقوق المرضى والموافقة المستنير

– تطبيق قانون المخدرات اللبناني رقم /1998 673 والذي يكرس مبدأ “العلاج كبديل من العقاب” في قضايا المخدرات، خصوصا وان “الاستراتيجة المشتركة بين الوزارات لمكافحة المخدرات والإدمان في لبنان 2016-2021” تنص في مادتها 1.3.2 على “مراجعة القوانين بحيث يتم إلغاء تجريم استخدام المواد غير المشروعة بما يتماشى مع المعاهدات الدولية ومبادئ الصحة العامة”.

وختمت الجمعيات بيانها: “نحن نؤمن بأن القوانين وضعت لحماية الإنسان وخدمته وأن على آليات إنفاذ القانون تكريس هذا المبدأ لا انتهاك الحقوق وزيادة التهميش والوصم. من هنا، نكرر رفضنا لأي إجراء أو ممارسة تنتهك حقوق الإنسان”.

من جهة ثانية، تقدمت الجمعيات من عائلات وأصدقاء ضحايا مجزرة بيروت بأحر التعازي ومشاعر المواساة لخسارتهم، متمنية الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

يذكر ان الجمعيات الموقعة هي:

– شبكة الشرق الأوسط وشمال افريقيا للحد من مخاطر استخدام المخدرات – مينارة

– سكون – المركز اللبناني للإدمان

– جمعية العناية الصحية ( SIDC) – مركز إسكال للحد من المخاطر والعلاج من المخدرات

– جمعية عدل ورحمة – AJEM

– المجلس الأهلي لمكافحة الإدمان – صيدا

– تجمع المؤسسات الأهلية – صيدا

– المفكّرة القانونية

– جمعية نسروتو – أخوية السجون في لبنان

– الجمعية اللبنانية للطب النفسي